Şahinbey Belediyesi buğday ve arpa tohumu dağıtımını sürdürüyor

Daha önce Şahinbey İlçesi'ndeki çiftçilere 2 bin ton buğday tohumu, 2 bin ton gübre, 3 bin 500 ton hayvan yemi ve 600 bin adet zeytin fidanı dağıtımı yapan Şahinbey Belediyesi, bu yılda çiftçilere 2 bin ton buğday ve arpa tohumu dağıtımı yaparak çiftçilerin yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz günler içerisinde Kapçağız Köyü'nde başlayan ve akabinde Zeytinli Köyü'nde devam eden 2 bin ton buğday ve arpa tohumu dağıtımı, Cevizli Köyü'nde de devam etti.

Cevizli Köyü'nde gerçekleştirilen törene Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yanı sıra AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel, Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Mehmet Aksoy, Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak ve çiftçiler katıldı.

“Millet efendi biz hizmetkarız”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, her alanda vatandaşın hizmetinde olduklarını belirterek, “AK Parti ile birlikte belediyecilik anlayışı değişti. Artık şehirde ne varsa köylerimizde de o var. Yol, kaldırım, park ve sosyal tesis gibi hizmetler artık köy olan mahallelerimizde de bulunuyor. Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatı her zaman milletin hizmetinde olacağız. Millet Efendi Biz hizmetkarız. İstemek sizden yapmak bizden. Vatandaşın ne ihtiyacı varsa, doğumdan ölüme kadar hizmet veriyoruz. Yeni doğan bebekleri evlerinde ziyaret ederek annelere eğitim veriyoruz. Evlilik Okulumuzda evlenecek olan çiftlere eğitim verip, çamaşır makinesi hediye ediyoruz. Gaziantep'te ve Şahinbey'imizde birlik ve dirlik hakim durumda. Gübre konusunda da gerekli çalışmaları yapıyoruz. İnşallah bu konuda da elimizden geleni yapacağız” dedi.

“Çiftçiler açık hava fabrikası gibi”

Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel, çiftçinin sürekli gelecekle ilgili planlamaları olduğuna dikkati çekerek, “Çiftçilerimiz açık hava fabrikası işletiyor. Çiftçilerimiz gelecek senesi ve bu senesi garanti olamayan bir işi icra ediyorlar. Çiftçilik bu seneyi garanti etmeden gelecek seneleri düşünen bir kitledir. Çiftçilerimden bu hizmetlerin boşa gitmemesi için ellerinden geleni yapmalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Üretim olmazsa büyüme olmaz”

Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Mehmet Aksoy, üretimin olmadığı bir ülkede büyümenin olmayacağına dikkati çekerek, “Çiftçiye yapılan hizmet hakka yapılan hizmettir. Bu nedenle iki yıldan bu yana Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu'nun çiftçilere vermiş olduğu destek ülkemizde örnek teşkil olmuş ve sık sık konuşulmaya başlanmıştır. Şahinbey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu belediyecilik görevinin yanı sıra vatandaşın hayatına dokunacak hizmetler yapıyor. Son iki yıldır da çiftçimizin hayatına dokunarak üretimi desteklemektedir. Bu da bize gurur veriyor” şeklinde konuştu.

“Şahinbeyli çiftçiler şanslı”

Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, Şahinbeyli çiftçilerin çok şanslı olduğuna dikkati çekerek, “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, iki yıldır çiftçilerimize destekte bulunuyor ve dağıtımı da çiftçinin ayağına kadar getirip yapıyor. Bu tohumlar altın değerindedir. Bu tohumları toprakla buluşturup kaliteli ürünler ve bol hasılat alacaksınız” ifadelerine yer verdi.

“Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum”

Cevizli Köyü Muhtarı Rüstem Turgut, çiftçilerin verilen desteklerle daha iyi ürün aldıklarını belirterek, “Öncelikle bu dağıtımın mahallemizde yapılmasından dolayı oldukça mutlu olduk. Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu'nun çiftçilere verilen desteği bu yılda sürdürmesi başkanımızın çiftçilere verdiği önemi gösteriyor. Kendisine bir kez daha teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Arpa ve buğday tohumu desteği alan çiftçilerden Hasan Özbembe, çiftçilere verilen desteklerin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu geçtiğimiz yıl verdiği desteği bu yılda sürdürdü. Kendisine çok teşekkür ederim” sözcüklerini kullandı.

Dokurcum Köyü çiftçilerinden Mahmut Pekmezci ise “Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu iki yıldır bizlere destek oluyor Allah kendisinden razı olsun. Bu desteklerinin devamını bekliyoruz” diye konuştu.