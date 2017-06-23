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23 Haziran 2017 14:57

Şahinbey belediyesi camileri bayrama hazırladı

Şahinbey Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki vatandaşların ibadetlerini daha rahat bir ortamda yapabilmeleri için camilerde temizlik yaptı.

Şahinbey belediyesi camileri bayrama hazırladı

23 Haziran 2017 14:57


İlçe genelinde camilerin tamamını düzenli bir program dahilinde temizleyen Şahinbey Belediyesine bağlı ekipler, Ramazan Bayramında vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ibadet edebilmeleri için camilerde temizlik yaptı.


Camiler temizlendi


Ramazan Bayramı öncesi ekiplerin camileri bayrama hazırladıklarını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ‘’Ramazan ayı boyunca İlçemiz genelinde camilerimizin iç dış genel temizliği yapıldı. Vatandaşların çok daha nezih ve temiz bir ortamda ibadet etmeleri için camilerimizde temizlik yapılıyor. Ayrıca Ramazan Bayramında İlçe genelinde bulunan camilerde, cemaatin huzur içinde ibadet edebilmeleri için güzel kokular sıkarak, gül suyu ile temizlik yapılarak, camiler Bayram Namazına hazır hale getirildi’’ dedi.




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