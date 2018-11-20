Şahinbey Belediyesi camiye giden çocukları ödüllendiriyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte düzenli olarak camiye gelen çocuklarla sabah namazında bir araya gelerek çocuklara hediyeler verdi. Programda, sabah namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra İslam Düşünce Merkezi (İDE) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in imamlığında cemaatle sabah namazı kıldı. Namaz sonrasında da tesbihat çekilerek, ilahiler ve kasideler okundu.

"Amaç nesli kötü alışkanlıktan korumak"

15 Camiden 441 çocuğun katıldığı proje kapsamında nesli kötü alışkanlıklardan korumak, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak, çocukları camide cemaatle namaza teşvik etmek, güzel ahlakla yetiştirmek, Kur'an-ı Kerim'den ayetler ve Hadis-i Şerifler ezberleterek hayatlarında uygulamaları hedefleniyor. Çocuklar 40 gün boyunca camiye gelerek, bilgileniyor.

Programa, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ,Şahinbey İlçe Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, İslam Düşünce Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Müftüsü Ahmet Çelik, Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, kurum müdürleri, öğrenciler, aileleri ve vatandaşlar katıldı.