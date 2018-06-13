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13 Haziran 2018 15:11

Şahinbey Belediyesi çifte bayram sevinciattı

Şahinbey Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde 6 bin 45 aileye çifte bayram sevinci yaşattı.

Şahinbey Belediyesi çifte bayram sevinciattı

13 Haziran 2018 15:11


Sosyal Belediyecilik alanında yaptığı çalışmalar ve yatırımlarla adından sıkça söz ettiren Şahinbey Belediyesi Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlarının yüzünü güldürüdü. Ramazan ayı boyunca Şahinbey Belediyesi Sosyal Marketi’nden 6 bin 45 yetim ve ihtiyaç sahibi aile faydalanırken, yardıma muhtaç aileler gıda ve kıyafet ihtiyacını Sosyal marketten karşıladı.


Tonlarca et dağıtıldı


Sosyal Yardım İşler Müdürlüğüne kayıtlı aileler Sosyal Markete gelerek çocukları için bayramlık elbise ve çeşitli gıda alış verişinde bulundular.Şahinbey Belediyesi Ramazan ayı boyunca 15 bin gıda paketi dağıtımı gerçekleştirerek vatandaşının yanında olurken, bayram öncesinde 12 bin 90 ton et dağıtımı yaparak ailelerin yüzünü güldürdü.


Yüzbinlerce kişiyle iftarda buluşuldu


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Şehreküstü Konakları ve Şıh Meydanı’nda her yıl 145 bin kişiyle iftarda bir araya geldi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar sofrasında 2009 yılından buyana 765 bin 850 kişiyi ağırlandı.


“Vatandaşımıza destek oluyoruz”


Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların yanında olarak, onlara sosyal market üzerinden destek verdiklerini belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Bu sosyal marketimizde toplamda 6 bin 45 aile faydalanıyor. Sosyal marketimizde, diğer marketlerde bulunan bütün ürünler bulunuyor. Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlarımız marketimize gelerek çocuklarının ve evlerinin bayramlık ihtiyacını karşıladılar. Onların mutluluğu bizlerin mutluluğu oluyor” dedi.




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