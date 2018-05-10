Şahinbey Belediyesi Çölyak hastalarının yanında

Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen törene Şahinbey Belediyesi Başkan Vekili Cuma Güzel, Başkan Yardımcısı Birol Ülger, kurum müdürleri ve çölyak hastası vatandaşlar katıldı.

Çölyak hastalarına desteğimiz sürecek

Şahinbey Belediyesi Başkan Vekili Cuma Güzel, düzenli olarak glütensiz gıda paketi dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Çölyak Hastalığı, Uzman Diyetisyen Nur Seda Güler’in dediği gibi dikkat edilmesi gereken bir hastalık. Bu da sizlerin dünya üzerindeki imtihanınız. Önemli olan bu imtihanda sabır göstermek. Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Sosyal Belediyeciliğin gereksinimlerini yerine getirirken vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Glutensiz unla ilgili çok ciddi çalışmalarımız oldu. Düzenli olarak glütensiz gıda kolisi dağıtımı yapıyoruz. Çölyak hastası vatandaşlarımıza 2013 yılından bu yana 12.250 paket glütensiz gıda paketi dağıtımı gerçekleştirdik. Bu desteğimizi Çölyak hastalarımıza vermeye devam edeceğiz” dedi.

Diyetinize dikkat edin

Şahinbey Belediyesi sosyal marketinden düzenli olarak glutensiz un alan çölyak hastalarını bilgilendiren Uzman Diyetisyen Nur Seda Güler “Çölyak Hastalığı dediğimiz şey gluten adlı proteine ince bağırsağın göstermiş olduğu bir alerji durumudur. Bu alerji durumuna bağlı olarak yediğimiz gıdalar glüten içerdiğinden sindirimimizi sağlayan küçük uzantılar reaksiyon göstermektedir. Bu hastalık teşhisinden sonra sizinle birlikte ömür boyu sürer. Glutenli gıdalar tükettiğimizde midemizde ki virüsler cansızlaşır ve bağırsaktaki yüzey alanı emzimi azaldığı içinde bu alerjiye bağlı olarak vücutta hassasiyet ve hastalığın belirtileri başlar. Hastalığın belirtileri halsizlik, kusma, ishal, kas yorgunluğu ve güçsüzlük olarak kendini gösterir. Ancak, çölyak hastalığında korkmanıza da gerek yok. Çünkü glutene karşı diyetinizi düzenli olarak yaptığınızda size bir sorun çıkarmayacaktır” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından bilgilendirmeyi dinlemeye gelen çölyak hastaları Uzman Diyetisyen Nur Seda Güler’e hastalıkları ile ilgili olarak merak ettiklerini sordular. Daha sonra ise Şahinbey Belediyesi Başkan Vekili Cuma Güzel, Uzman Diyetisyen Nur Seda Güler’e çiçek vererek teşekkür etti.

Glütensiz baklava ikram edildi

Düzenlenen program sonrasında çölyak hastalarına glütensiz baklava ve meyve suyu ikramı yapıldı. Bazı vatandaşlar ve çocuklar ilk kez baklava yemenin hazzını yaşadı.

Çölyak hastalığına yakın bir zamanda yakalanan ve henüz 3 yaşında olan Eflin Eslem, ilk kez baklava yiyen çocuklardan birisi. Annesi ve babası ile birlikte bilgilendirme toplantısına gelen ve toplantı sonrası glütensiz baklava yiyen Eflin Eslem’i ailesi biran olsun yalnız bırakmıyor.

Belediyemize teşekkürler

Minik Eflin’in babası Veysel Eslem, Gaziantep’e yeni taşındığını belirterek, “Biz Diyarbakır’dan Gaziantep’e yeni taşındık. Kızımın çölyak hastası olduğunu buraya taşındıktan sonra öğrendim. Diğer iki çocuğum Eflin’den büyük onların ve kendi eğitim masraflarımın yanı sıra kızımın çölyak hastası olması nedeniyle ve özel malzeme alma girişimlerimiz nedeniyle zor zamanlar yaşadık. Ancak, Şahinbey Belediyesi’nin böyle bir hizmeti olduğunu duyunca çok sevindik ve buraya geldik. Belediyemizin böyle destek olması bizleri oldukça mutlu etti. Şahinbey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu’na ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.