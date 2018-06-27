Şahinbey Belediyesi çölyak hastalarının yanında

Şahinbey Belediyesi, içerisinde 5 kiloluk glutensiz un, 3 paket glütensiz makarna, 1 paket makarna irmiği ve içerisinde 9 adet glütensiz kek olan 1 paket hediye edilerek, çölyak hastalarına destek olmaya devam ediliyor.

13 bin 50 kişiye gulitensiz gıda

Çölyak hastaları için her ay glütensiz un dağıtımı yapan Şahinbey Belediyesi, Haziran ayı içerisinde de tespit edilen 574 çölyak hastasına koliler halinde içerisinde glütensiz malzemelerin bulunduğu koli dağıtımı gerçekleştiriyor. 2013 yılından bu yana Şahinbey Belediyesi Sosyal Market tarafından verilen glütensiz un kolisinden 13 bin 50 vatandaş faydalandı.

Şahinbey Belediyesi çölyak hastalarını düzenlediği profesyonel diyetisyenlerle bilgilendirerek, çölyak hastalığı ile ilgili bilgi verilip, dikkat etmeleri gereken hususlara vurgu yapılıyor. Her yıl düzenlenen bilgilendirme seminerleri sonrasında vatandaşlara glütensiz unlardan yapılan çeşitli ikramlar sunuluyor.

“Hastalarımızın yanındayız“

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çölyak hastalarına her zaman destek olacaklarını belirterek, “Çölyak hastalarımız hayatın bir gerçeği ve kendilerine dağıtılan bu unları da her yerde bulmaları mümkün değil. Bu nedenle 2013 yılından bu yana bu hastalarımıza glütensiz unun yanı sıra, makarna, mısır irmiği ve kek dağıtmak suretiyle kendi yemeklerini istedikleri gibi yapabiliyorlar. Buradaki amcacımız bu hastalarımızın hayatını kolaylaştırmak” diye konuştu.