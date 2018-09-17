Şahinbey Belediyesi çorba ikramları ile vatandaşın içini ısıtıyor

Daha önce 8 noktada yapılan çorba dağıtım ikramını 14 noktaya çıkaran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çorba dağıtım noktalarını ziyarete ederek vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

8 bin 500 kişiye çorba ikramı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesi'nin 14 ayrı noktasında çorba ikramında bulunulduğunu belirterek, "Sabah işine, okuluna erken giden öğrencilerimiz ve vatandaşlarımıza 14 ayrı noktada her gün 8 bin 500 kişiye çorba ve ekmek ikramında bulunuyoruz. Böylelikle vatandaşımız, öğrencilerimiz işlerine ve okullarına giderken aç değil tok gitmiş olsun yaklaşımı ile çorba dağıtımımız devam ediyor. Ayrıca her gün öğlen 8 bin 500 vatandaşımıza sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. Amacımız sosyal dayanışma içerisinde onların ihtiyaçlarına cevap verebilmek. Çorbamızdan içenlere afiyet olsun” dedi.