Şahinbey Belediyesi diriliş parkı için protokol imzaladı

Proje protokolü,Şahinbey Belediyesi Başkanlık Makamında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu veİpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz arasında imzalandı. İmza töreni sonrasında projenin içeriğinden bahseden Mehmet Tahmazoğlu,"Şahinbey Belediyesi olarak, Gaziantep’imize ve Şahinbey’imize bir çok önemli projeler yaprak milletimiz için çalıştık. İpek yolu Kalkınma Ajansı ile birlikte Şahinbey Diriliş Parkı yapımı için ortak protokol imzaladık. Yapılacak olan park özellikleri ile Gaziantep’in en gözde parklarından birisi olacak. Ben şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

2Bölgemize hayırlı olsun"

Projenin bölgeye katkı sunmasını ve hayırlı olmasını dileyen İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz," İKA olarak kurulduğumuz günden bu yana bölgemizde hizmet etmeye çalışıyoruz. Şahinbey Belediyemizde bölgemizde büyük işler yapan bir belediyemiz. Aynı zamanda güzel projelere de imza atıyorlar. Şahinbey Diriliş Parkı’nın ortaya çıkarılması için yapılan proje bizim tarafımızdan değerlendirildi ve başarılı bulundu. İnşallah projemiz bölgemize katkı sağlar” diye konuştu.