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12 Haziran 2018 16:29

Şahinbey Belediyesi Dünya Çevre Günü’ne damga vurdu

Şahinbey Belediyesi çevreye duyarlı bir nesil yetiştirmek için düzenlediği yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Şahinbey Belediyesi Dünya Çevre Günü’ne damga vurdu

12 Haziran 2018 16:29


Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende çevre bilincini anlatan tiyatro gösterileri sergilenirken, minik öğrenciler kullanılmayan malzemelerden yaptıkları elbiselerle defile yaparak ilgi odağı oldular.


“İsraf haramdır”


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakabilmek için çevrenin kirletilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, “İslamiyette israf haram kılınmıştır. Kainata baktığımızda Cenab-ı Hakkın oluşturduğu kainatta hiçbir şey boşa gitmiyor. Mesela yapraklar yeşeriyor, kuruyor ve döküldükten sonra gübre olup, ağacın güçlenmesine vesile oluyor. Denizlerde milyarlarca balık var. Bunlar ölüyor ama bunlara insan müdahalesi hariç nasıl öldüğünü görmüyoruz. Bakıyorsunuz ki kendi içerisinde yok oluyor. Hiçbir şekilde çöp veya kirlilik olarak karşımıza çıkmıyor. Kainattaki düzeni biz insanoğlu olarak bozmaya çalışıyoruz. Ağaçları kesip, havayı kirletiyoruz. Halbuki bizde aynı kurallara uysak, çöp diye attığımız bir çok şeyi geri dönüşümle kazanabiliriz. Toplanan çöplerin yüzde 122’sinin 2023 yılına kadar geri dönüşüme gitmesi hedefleniyor. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalarla belediyeler için konulan %12’lik hedefi yakalamış durumdayız. Şuanda toplanan çöplerin yüzde 12’si geri dönüşüm olarak değerlendiriliyor” dedi.


Yarışma birincilerine ödülleri verildi


Yarışma sonucu en çok geri dönüşüm malzemesi toplayan okullara ve jüri tarafından seçilen resim, tasarım dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Okullar için verilen ödüller yüzey temizleyici makine, yazıcı, spor setlerinden oluşurken öğrenciler için de tablet, bisiklet, akülü araç, aktivite masası, zeka oyunu setleri, teleskop gibi çeşitli ödüller dağıtıldı. Ayrıca resim ve tasarım yarışmasında derece yapan öğrencilerin öğretmenleri de Çanakkale gezisi kazandılar.


Düzenlenen ödül törenin ardından öğrencilere büyük bir sürpriz yapılarak Şahinbey Belediyesi’nin kurumsal maskotu Şahincan sahneye çıkarılarak tanıtıldı. Şahincan’a öğrenciler ve misafirler yoğun ilgi gösterirken öğrenciler tören sonrasında Şahincan ile fotoğraf çektirip, eğlendiler.Programın sonunda katılımcılar, öğrenciler tarafından hazırlanan resim ve tasarım sergisini gezdiler.




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