Şahinbey Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısının birinci oturumu Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Ekim ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 11 maddenin 3'ü İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 4'ü Plan Bütçe Komisyonuna, 1'i Taife Komisyonuna sevk edilirken, gündeme alınan 2 madde ise komisyona süre verildi. Meclis gündemindeki 1 maddede ise komisyonlarda görev alacak olan yeni üye seçimleri gerçekleştirildi. İki madde ise gündem dışı olarak meclise sunularak oy birliği ile kabul edilip meclis gündemine alındı.

Mecliste seçim

Şahinbey Belediyesi Meclisi görevlerinden istifa eden encümen üyeleri, komisyon üyeleri, Divan Katibi asil ve yedek üye seçimi de yapıldı. İstifa eden üyelerin yerine yeni üyeler seçildi.

Yeşil düdük uygulaması

Meclis oturumu sonrası açıklama yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, okullarda yeşil düdük uygulaması başlattıklarını belirterek, “Temizlik konusu benim en hassas olduğum konulardan birisidir. Okullarda yaptığımız temizlik kampanyaları etkinlikleri ile öğrencilerimizi bilinçlendiriyoruz. Şimdide okullarımızda yeşil düdük uygulaması başlatıyoruz. Okullarda öğrencilerimize dağıtacağımız yeşil düdüklerle yere çöp atan kişilere öğrencilerin uyarı düdüğü ile dikkat çekilmiş olacak” diye konuştu.

Öte yandan Şahinbey Belediye Meclisi Ekim ayı 2. oturum toplantısının 4 Ekim 2018 Perşembe günü saat 16.00'da yapılacağı belirtildi.