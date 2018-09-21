Şahinbey Belediyesi esnafa Kuran-ı Kerim ve pilav dağıttı

Şahinbey Belediyesi Muharrem ayının önemini vatandaşlara bir kez daha hatırlatmak ve bu ayı dualarla geçirmelerini sağlamak için Kuran-ı Kerim dağıtarak esnafa pilav ikramında bulundu. Şahinbey Belediye Başkan Yardımcıları Birol Ülger ve Erdal Kılıç'ın da katılığı organizasyonda Şahinbey Oto Sanayi Sitesi esnafı stantlara yoğun ilgi gösterdi.

Esnaftan başkana teşekkür

Kuran-ı Kerimlerini ve pilavlarını Şahinbey Belediye Başkan Yardımcıları Birol Ülger ve Erdal Kılıç'ın elinden alan Şahinbey Oto Sanayi Sitesi esnafı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek “Başkanımızın hizmetlerinden ve çalışmalarından memnunuz. Böylesi mübarek bir ayda ve günde bizlere Kuran-ı Kerim ve pilav ikramında bulundu. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na ve ekibine teşekkür ediyoruz” dediler.