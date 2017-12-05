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05 Aralık 2017 15:27

Şahinbey Belediyesi fidan dağıtımını sürdürüyor

Şahinbey Belediyesi, herkesin dikili bir ağacı olması ve “daha yeşil bir Şahinbey için” vatandaşlara 400 bin adet fidan dağıtım kampanyasını sürdürmeye devam ediyor.

Şahinbey Belediyesi fidan dağıtımını sürdürüyor

05 Aralık 2017 15:27


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik ile birlikte çam fidanı almaya gelen vatandaşlarla bir araya gelerek, fidan dağıtıp sohbet etti.


“Şahinbey belediyesi’ni tebrik ediyorum’’


AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak için fidan dikiminin çok önemli olduğunu belirterek, “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ‘Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz’ diye buyurmuştur. Biz yeşile, çevreye ormana bu kadar önem veren bir peygamberin ümmetiyiz, bunu da hayatımızda uygulamak zorundayız. Yaşadığımız alanı korumalı, gelecek nesiller adına daha iyi bir çevre ve daha iyi bir coğrafya teslim etmek zorundayız. Bu kapsamda Şahinbey Belediyemiz kendisine düşen sorumluluğu yerine getirip 400 bin fidan dağıtımını gerçekleştiriyor. Bu etkinliğe katılarak mutlu olduk ve onur duyduk. Daha yeşil bir Gaziantep’i arzu ediyoruz” dedi.




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