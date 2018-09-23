Şahinbey Belediyesi hergün 15 bin kişiye aşure ikram ediyor

Her yıl Muharrem Ayı'nda vatandaşlara aşure ikramında bulunan Şahinbey Belediyesi bu geleneğini, bu yıl da sürdürüyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Muharrem Ayı nedeniyle, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ve AK Parti Şahinbey İlçe Kadın Kolları Başkanı Şükran Yılmaz ile de Almacı Pazarı'nda vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Muharrem ayı bereket ayıdır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Muharrem Ayı'nda birlik ve beraberliğin temsili olan aşure ikramında bulunduklarını belirterek, "Muharrem Ayı barış ve kardeşliğimizin pekiştiği bir aydır. Aşure ayı bizim kültürümüzü yansıtmaktadır. Böyle bir mübarek ayda kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz bolluk, bereket içinde daim olsun" dedi.

Birlik ve beraberlik ayı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Şahinbey Belediyesi'nin çok güzel bir organizasyon düzenlediğine dikkati çekerek, “Şahinbey Belediyemizin Muharrem Ayı dolayısıyla düzenlediği bu aşure gününde Arasa Meydanı'nda hemşehrilerimizle bir araya gelerek aşure ikramında bulunduk. Birlik ve beraberlik açısından bu tür özel günler büyük önem taşıyor. Bu tür günlerin feyzinden ve bereketinden faydalanmak lazım. Şahinbey Belediyemiz de bu önemli günde güzel bir organizasyon yapmış. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu vesileyle tüm hemşehrileriminde Muharrem Ayını kutluyorum” şeklinde konuştu.

Her gün 15 bin vatandaşımıza aşure ikram edeceğiz

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak şehrin değişik noktalarında aşure ikramında bulunacaklarını belirterek, “Tüm vatandaşlarımızın Muharrem Ayı'nı kutluyorum. Aşure İslam Tarihimizde çok önemli bir yere sahip. Bu ay Hasan-Hüseyin efendimizin şehit edildiği bir ay hem acıyı hem de birlik beraberliği bir arada yaşıyoruz. Aşure, rengi tadı farklı olan 17 çeşit malzemenin bir araya gelerek güzel bir tat ortaya çıkardığı bir yiyecek. Aşure aslında toplumumuzu temsil ediyor. Bizim rengimiz ırkımız, düşüncemiz ne olursa olsun bir olabileceğimizi gösteren güzel bir örnek. Ben tüm vatandaşlarımızın aşure gününü kutluyorum. Bir ay boyunca her gün 15 bin vatandaşımıza değişik noktalarda aşure ikram edeceğiz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın” diye konuştu.