Şahinbey Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediye Meclisi kasım ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 15 maddenin 7'si İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 7'si Plan Bütçe Komisyonuna, 1 madde ise oy birliği ile kabul gördü. Mevcut gündeme alınan 15 maddelerin haricinde 4 madde ise gündem dışı olarak meclise sunuldu ve oy birliği ile gündeme alındı. Gündeme alınan maddelerin 2'si Plan Bütçe Komisyonuna, 1'i İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilirken, biri ise teklif karar olarak meclise sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Kasım ayı 2. oturum toplantısı 6 Kasım 2018 Salı günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.