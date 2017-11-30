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30 Kasım 2017 17:33

Şahinbey Belediyesi Mevlid Kandili için özel program düzenledi

Şahinbey Belediyesi, Peygamber Efendimiz Hz.

Şahinbey Belediyesi Mevlid Kandili için özel program düzenledi

30 Kasım 2017 17:33

Muhammed (s.a.v)’in doğumunun yıl dönümü olan Mevlid Kandilini coşku ve dualarla kutladı.


Şahinbey Belediyesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in dünyaya teşrifleri olan Mevlid Kandili’ne özel bir program düzenledi. Ulu Camii’nde düzenlenen program, Kerkük İlahi Grubu’nun kalplere işleyen ilahileri ile başladı. Ulu Cami’yi dolduran vatandaşlar daha sonra Mustafa Akgül’ün vaazlarıyla huzur bulurken, program İl Müftülüğü Mevlidhanları’nın programıyla son buldu. Şahinbey Belediyesi program sonrasında vatandaşlara Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimiz’in hayatını anlatan kitap ve lokum ikramında bulundu. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, tüm İslam âleminin Mevlid Kandili’ni kutlayarak, "Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’ (s.a.v) ve onun mesajlarını daha iyi anlamamız için güzel bir fırsattır. O, rahmet yüklü mesajları ile bütün insanlık için umut vaat etmeye devam etmektedir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz, dünyaya teşrifleri ile ilahi bir nur, rahmani bir şifa olmuştur. Böylesine anlamlı bir günde dualarımız eksik olmasın. Tüm İslam âleminin Mevlid Kandili mübarek olsun" ifadelerini kullandı.




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