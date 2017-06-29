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29 Haziran 2017 14:10

Şahinbey Belediyesi tekstil kent esnafını bilgilendirdi

Şahinbey Belediyesi çevre bilincinin aşılanması ve geri dönüşüm alanında önemli adımlar attı.

Şahinbey Belediyesi tekstil kent esnafını bilgilendirdi

29 Haziran 2017 14:10

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Tekstil kent Mahallesinde ki esnafı tekstil atıkları ve geri dönüşüm konusunda bilgilendirdi.


Çevre bilincinin aşılanması ve atıkların geri dönüşüme kazandırılması hususunda önemli adımlar atan Şahinbey Belediyesi, Tekstil kent Mahallesinde bulunan iş yerlerini tek tek gezerek tekstil atıklarının yakılmaması ve geri dönüşüme kazandırılması gerektiğini anlatan bilgilendirmede bulundu.


’’Esnafımızı bilgilendiriyoruz’’


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, geri dönüşüm konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Geri dönüşüm konusunda yaptığımız çalışmalara bir yenisini daha ekledik. Tekstil atıklarının geri dönüşümünü gündemimize aldık. Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgemizde bulunan Tekstil kent Mahallesindeki esnafımızı kapı kapı dolaşarak tekstil atıklarının çöpe atılmaması, yakılmaması, geri dönüşümünün mümkün olduğu ve geri dönüştürülerek ekonomiye katkıda bulunulacağı anlatılıyor. Bu sayede tekstil atıkları hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlamaktayız” şeklinde konuştu.


Tekstil atıklarının geri dönüşümü


Tekstil atıklarının da geri dönüşüme kazandırmaya çalıştıklarını belirten Tahmazoğlu, “Esnafımıza, bilgilendirme amaçlı hazırlanan broşürlerden vererek tekstil atıklarının geri dönüşümü detaylı şekilde anlatılıyor. Tekstil firmalarından çıkan parça kumaş, elyaf atığı, iplik atıkları, telefler, şilte gibi atıklar geri dönüştürülerek pamuk, tutkal, kağıt yapımı, dolgu malzemesi ve iplik olarak geri kazanımı sağlanabiliyor. Yaptığımız bu çalışma ile Tekstil kent Mahallemizin daha temiz bir ortama kavuşması ve ekonomiye daha fazla katkıda bulunarak tekstil atıklarının geri dönüşüm yolu ile kazanımını sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.




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