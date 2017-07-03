Şahinbey Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı

oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Temmuz ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından, Meclis bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 13 maddenin 9’u İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, 3’ü Plan Bütçe Komisyonuna, sevk edilirken, gündem maddesi içerisinde bulunmayan 3 madde ise meclis gündemine alındı. Gündeme sonradan alınan 3 madenin 2’si İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na 1’i Plan Bütçe Komisyonuna oy birliği ile kabul edilerek komisyonlara sevk edildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Temmuz ayı 2. oturum toplantısını 07 Temmuz 2017 Cuma günü saat 16.00’da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.