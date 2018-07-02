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02 Temmuz 2018 17:06

Şahinbey Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu Şahinbey Belediyesi Meclis Başkan Vekili Cuma Güzel, başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı

02 Temmuz 2018 17:06


Meclis salonunda gerçekleştirilen Şahinbey Belediye Meclisi Temmuz ayı ilk oturumu yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 8 maddenin 6’sı İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, 2’si Plan Bütçe Komisyonuna, havale edilirken, 2 madde ise gündem dışı olarak meclise sunuldu ve oy birliği ile gündeme alındı. Gündeme alınan maddelerin biri Plan Bütçe Komisyonuna havale edilirken, biri ise teklif karar olarak meclise sunuldu.


Şahinbey Belediye Meclisi Temmuz ayı 2. oturum toplantısını 05 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 17.00’da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.




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