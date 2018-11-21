Şahinbey Belediyesi TKB'nin uygulama ödülüne layık görüldü

Şahinbey Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme yarışmasında Mecidiye Han'ın Restorasyonu Projesi'ndeki çalışmalarından dolayı ‘Uygulama Ödülü'ne layık görüldü.

Bu yıl 17.'si düzenlenen Tarihi Kentler Birliği tarafından desteklenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje Ödülleri, 15 Kasım tarihindeAntalya'da düzenlenen Yapex Yapı ve Restorasyon Fuarı'nda sahiplerini buldu. 62 belediyenin 123 projeyle katıldığı yarışmada Şahinbey Belediyesi ‘Uygulama Ödülü'ne layık görüldü.

ÇEKÜL Vakfı ve Akdeniz Tanıtım işbirliğinde düzenlenen ve her yıl restorasyon ve yapı sektörüyle tarihi belediyeleri, akademisyenleri ve uzmanları bir araya getiren YAPEX Restorasyon Fuarı “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nın ödül törenine ev sahipliği yaptı. Tarihi Kentler Birliği'nin kültür mirasını koruma çalışmalarını özendirmek amacıyla düzenlediği ve gelenekselleşen yarışmada bu yıl 62 belediyeden toplam 123 proje değerlendirildi. Tarihi Kentler Birliği'nin mimarlık, şehircilik, arkeoloji, sanat tarihi hukuk ve kent yönetimi alanlarındaki uzmanlardan oluşan Danışma Kurulu tarafından incelenen başvurular arasında ödül alan projeler YAPEX Fuarı'ndaki yarışma sergisinde katılımcılarla paylaşıldı.

Uygulama ödülü aldı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu daha önce Tarihi Kentler Birliği (TKB) 2012 Kültürel Mirası Koruma Projesi ve Uygulamaları Yarışmasında Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile Tarihi Kentler Birliği'nin en büyük ödülü olan Prof. Dr. Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü'nü almıştı. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, ayrıca Tarihi Kentler Birliği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamaları yarışmasında iki kez ‘Süreklilik Ödülü'ne layık görülmüştü. Geçtiğimiz yıl Tarihi dokuya verdiği önemle örnek çalışmalar yapan Şahinbey Belediyesi Başarı Ödülü alırken, bu yılda Uygulama Ödülüne layık görüldü.

"Tarihi dokuya özen gösteriyoruz"

Şahinbey Tarihi Kentler Birliği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme yarışmasında Mecidiye Han Projesi'ndeki çalışmalarından dolayı 'Uygulama Ödülü'nü alan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarihi dokuya büyük önem verdiklerini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak şehirleşmeye ve kentsel dönüşüme özen gösterdiğimiz kadar, tarihi yapılarımıza da özen gösteriyoruz. İlçemizde yer alan tarihi hanları, konakları ve bu tarihi yapıların bulunduğu sokakları restorasyondan geçirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Tarihi dokuyu gün yüzüne çıkararak,buraları kültür merkezi, müze ve kütüphane yaptık. Bu sayede vatandaşların bu tarihi dokuyu hissetmesini sağladık. Mecidiye Han çalışmamız Gaziantep'in en önemli projelerinden birsi olacak. Mecidiye handaki çalışmamız hızla devam ediyor. Mecidiye Han tamamlandığında bir kitap merkezi haline gelecek. Gaziantepliler ve şehrimize gelen turistler burada kitap okuyup çaylarını yudumlarken aynı zamanda yöresel yemekleri de tadabilecekler. Bu yılda uygulama ödülüne layık görüldük. Bizleri bu ödüle layık gören herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.