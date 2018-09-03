Şahinbey Belediyesi toplandı

oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başkanlığında Belediye Meclis Salonunda yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Eylül ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 12 maddenin 9’u İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, 2’si Plan Bütçe Komisyonuna, 1’i Dış İlişkiler Komisyonuna sevk edildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Ağustos ayı 2. oturum toplantısını 06 Eylül 2018 Perşembe günü saat 16.00’da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.