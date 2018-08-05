Şahinbey Belediyesi yaz spor okullarına yoğun ilgi

Okulların tatil olması ile birlikte Şahinbey Belediyesi Spor Okullarına akın eden gençler spor yaparak tatillerini değerlendirmek için 12 ayrı branşta verilen spor faaliyetlerine katılıyorlar.

Şahinbey Belediyesi Yaz Spor Okulları’ndan toplam 2301 öğrenci yararlanırken jimnastikte 314, karatede 141, tekvandoda 240, kickboksta 110, judoda 45, voleybolda 256, basketbolda 670, futbolda 215, atletizmde 83, fiziki yeterlilikte 150, halk oyunlarında 40, badmintonda 37 öğrenci kurslarda eğitim alarak spor yapıyor.

“12 Ayrı branşta spor imkânı sunuyoruz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların spor yapabilmeleri için birçok alan oluşturduklarını belirterek, “Okulların kapanmasıyla birlikte yaz spor okullarımız başladı. Ancak biz spor çalışmalarımızı yıl boyu devam ettiriyoruz. Şu anda 22 tane sosyal tesisimiz ve gençlik merkezimizde profesyonel hocalar eşliğinde vatandaşlarımıza yıl boyu spor yapma olanağı sunuyoruz. Okulların tatil olmasıyla birlikte öğrencilerimize Yaz Spor Okullarımızda 12 ayrı branşta spor yapma imkanı sunuyoruz. Belediyemizin spor tesislerinde 2 bin 301 öğrencimiz spor yapıyor. Bu sayıyı daha da arttırmak için yeni branşlar açacağız. Şu anda Futbol, Voleybol, Basketbol, Karate, Tekavando ve Judo gibi birçok dalda eğitimlerimiz devam ediyor” diye konuştu.