Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 17:04

Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri bayram öncesi denetimlerini arttırdı

Şahinbey Belediyesi Zabıta Ekipleri Kurban Bayramı öncesi vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde alışveriş yapılabilmesi 415 iş yerini denetledi.

Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri bayram öncesi denetimlerini arttırdı

17 Ağustos 2018 17:04


Şahinbey Belediyesi Zabıta Ekipleri, Kurban Bayramının yaklaşması nedeniyle, Şahinbey İlçemizde faaliyette bulunan kasaplar, marketler, pide ve somun fırınları, şekerlemeciler ve dürümcülerde gıda hijyeni ve diğer konularda denetimler yaptı. Yapılan denetimler sırasında kullanım tarihi geçmiş 900 kg beyaz ete, 300 kg jöleli kuru pastaya, 300 kg’lık lokuma, 3.000 adet sütlü bisküviye, 250 litre içeceğe ve 6 tonluk macunsu şekerlere el konularak imha edildi. Ayrıca mevzuat şartlarına göre çalıştırılmayan işletmeler kapatıldı ve idari para cezası uygulandı.


“Ekiplerimiz 24 saat görev başında”


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi ekiplerinin vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi adına görev başına olduklarını belirterek, “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde zabıta ekiplerimiz tarafından ilçe genelinde gıda üretimi ve satışı yapan marketler, kasaplar, somun fırınları ve dürümcülerden oluşan 415 adet iş yeri denetlendi. Bu denetim esnasında son kullanma tarihi geçmiş ve insan sağlığına zararlı 900 kg beyaz ete, 300 kg jöleli kuru pastaya, 300 kg’lık lokuma, 3 bin adet sütlü bisküviye, 250 litre içeceğe ve 6 tonluk macunsu şekerlere el konuldu. Bu ürünler ekiplerimiz tarafından imha edildi. Şahinbey Belediyesi olarak sırf para kazanmak uğruna, vatandaşlarımızın sağlığı ile oynayan yerlere aman vermiyoruz vermeyeceğiz de. Zabıta ekiplerimiz bayram süresi boyunca denetimlerini devam ettirecek. Vatandaşlarımız aldıkları ürünlerin mutlaka kullanım tarihlerine baksınlar. Ayrıca tat ve görünüm anlamında bozuk olan ürünleri de 153 zabıta ihbar hattımıza bildirmelerini istiyorum. Bu tür iş yerlerini bayram süreside dahil denetlemeye devam edeceğiz. Ben, bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı kutluyor, tüm İslam alemine de hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç