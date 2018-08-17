Şahinbey Belediyesi Zabıta Ekipleri, Kurban Bayramının yaklaşması nedeniyle, Şahinbey İlçemizde faaliyette bulunan kasaplar, marketler, pide ve somun fırınları, şekerlemeciler ve dürümcülerde gıda hijyeni ve diğer konularda denetimler yaptı. Yapılan denetimler sırasında kullanım tarihi geçmiş 900 kg beyaz ete, 300 kg jöleli kuru pastaya, 300 kg’lık lokuma, 3.000 adet sütlü bisküviye, 250 litre içeceğe ve 6 tonluk macunsu şekerlere el konularak imha edildi. Ayrıca mevzuat şartlarına göre çalıştırılmayan işletmeler kapatıldı ve idari para cezası uygulandı.

“Ekiplerimiz 24 saat görev başında”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi ekiplerinin vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi adına görev başına olduklarını belirterek, “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde zabıta ekiplerimiz tarafından ilçe genelinde gıda üretimi ve satışı yapan marketler, kasaplar, somun fırınları ve dürümcülerden oluşan 415 adet iş yeri denetlendi. Bu denetim esnasında son kullanma tarihi geçmiş ve insan sağlığına zararlı 900 kg beyaz ete, 300 kg jöleli kuru pastaya, 300 kg’lık lokuma, 3 bin adet sütlü bisküviye, 250 litre içeceğe ve 6 tonluk macunsu şekerlere el konuldu. Bu ürünler ekiplerimiz tarafından imha edildi. Şahinbey Belediyesi olarak sırf para kazanmak uğruna, vatandaşlarımızın sağlığı ile oynayan yerlere aman vermiyoruz vermeyeceğiz de. Zabıta ekiplerimiz bayram süresi boyunca denetimlerini devam ettirecek. Vatandaşlarımız aldıkları ürünlerin mutlaka kullanım tarihlerine baksınlar. Ayrıca tat ve görünüm anlamında bozuk olan ürünleri de 153 zabıta ihbar hattımıza bildirmelerini istiyorum. Bu tür iş yerlerini bayram süreside dahil denetlemeye devam edeceğiz. Ben, bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı kutluyor, tüm İslam alemine de hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.