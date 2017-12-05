Şahinbey Belediyesi zorlu kış şartlarına hazır

Şahinbey Belediyesi Makina İkmal Tesisleri’nde bakımları tamamlanan toplam 63 araç kış boyunca Şahinbey İlçesi’nde vatandaşların kışın zorlu şartlarından mağdur olmamaları için hizmet verecek.

Şahinbey Belediyesi zorlu kış şartlarına karşı 3 küreme, 10 küreme tuzlama, 20 damperli kamyon, 1 solüsyon, 6 greyder, 10 loder, 6 beko loder ve 7 mini beko loder araçlarıyla mücadele verecek. Ayrıca Şahinbey Belediyesi’ne bağlı 574 personelde karla mücadele ve kış şartlarında çalışmak için hazır bekliyor. Tüm bunların yanı sıra Şahinbey Belediyesi yolların buz tutmaması için de 450 ton kaya tuzunu ve 25 ton kar-buz çözücü solüsyonu hazır bekletiyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, aylar öncesinden gerekli çalışmaları yaparak karla mücadele ekiplerinin hazır hale getirildiğini belirterek "Karla mücadele ekiplerimiz kar yağışı ve sonrasında yaşanabilecek olumsuz durumlar için hazır. Araçlarımızın, 10 tanesi tuzlama ve kar küreme görevi yapıyor. Bunun yanı sıra 450 ton tuz ve 25 ton solüsyonumuz var. Her an yaşanabilecek kar yağışına karşı Şahinbey Belediyesi olarak araç ve personellerimizle hazırız" dedi