Şahinbey Belediyesi’nde 199 kursiyer daha sertifikalarını aldı

Eğitime büyük önem veren, 117 Gençlik Merkezi ve Sosyal Tesisi’nde, 7’den 70’e herkese eğitim imkanı sunan Şahinbey Belediyesi’nin düzenlediği Meslek Edindirme Kursları içerisinde bulunan İngilizce, çocuk elbise dikimi, dekoratif ev aksesuarları, tel kırma tekniği, iğne oyası, geleneksel el nakışları, çocuk etek dikimi ve bilgisayar operatörlüğü eğitimi alıp, mezun olan 199 kursiyere sertifikaları verildi. Şahinbey Belediyesi nikah salonunda düzenlenen törene Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı.

"Doğumdan ölüme kadar hizmet"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi’nin birçok alanda kurslar verdiğine dikkati çekerek, “Bu zamanda aş, iş ve eş önemli. Şahinbey Belediyesi olarak bu üçünün gerçekleşmesi için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Önce iş sahibi olmak için meslek edindirme kursları açıyoruz. Sonrasında eş sahibi oluna bilmesi içinde Evlilik Okulu’nda kurs veriyoruz. Sonrada yeni doğan bebekleriniz için de Hoş Geldin Bebek Projemiz ile sizleri ziyaret ediyoruz. Allah gecinden versin, vefat edenler içinde taziye evlerimizde hizmet veriyoruz. Böylece belediyecilik hizmeti doğumdan ölüme kadar devam etmiş oluyor. Elimizden geldiği kadar vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için her aşamada onlara destek oluyoruz. Şu ana kadar 400 binin üzerinde kardeşimize tesislerimizde kurs verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Bunların içerisinde meslek edindirme, müzik, spor, üniversite hazırlık ve Fen lisesi hazırlık kursları bulunuyor. Bu kurslarla vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.