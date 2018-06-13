Şahinbey Belediyesi’nden başarılı öğrencilere bilgisayar

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, okullarında dereceye girerek birinci, ikinci ve üçüncü olan 435 öğrenciye dizüstü bilgisayar dağıtımı gerçekleştirdi.

Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

“Eğitimde en çok bütçeyi biz ayırıyoruz”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül programda eğitimin önemine vurgu yaparak, "584 bin öğretmen AK Parti döneminde göreve başladı. Bu, yakın zamanda bir milyona ulaşacak. Çünkü biz her şeyin başı eğitim dedik. Daha önce eğitime ayrılan pay yüzde 2 iken, biz yüzde 6’ın üzerine çıkardık. Dünyada en büyük bütçeyi eğitime ayıran ülke Türkiye’dir. Çünkü eğitim varsa Türkiye’nin geleceği daha güçlü ve daha güvenli olacak. Gaziantep’te 5 bin derslik vardı. Şimdi ise 15 bin derslik var. Hedefimiz 7 bin 500 sınıfı daha Gaziantep’in hizmetine sunduk. Gaziantep’te bizden önce 10 bin öğretmen varken biz bu sayıyı 30 bine çıkardık. Milletine ve gencine sevdalı bir anlayışla ve sizlerin desteğiyle bu işleri yaptık. Gençlerimizi ve onları yetiştiren aileleri tebrik ediyorum. İnşallah Türkiye’nin yarını bugünden daha iyi olacak. Kaygısız olun. Sizlerin duası oldukça Türkiye’ye kimse diz çöktüremez. 24 Haziran seçimlerinin Türkiye’nin istikrarı için, daha güçlü devamı için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

“2 bin 36 adet bilgisayar dağıttık”

Gaziantep’te eğitime çok önemli destekte bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 27 araba değerine eşit bilgisayar dağıttıklarını belirterek, “Başarıyı ödüllendirmek gerekiyor. Bunun içinde göreve geldiğimiz günden buyana başarılı olan öğrencilerimize 2 bin 36 adet bilgisayar dağıtımı gerçekleştirdik. Eğitim her şeyden önemli. Bu nedenle okumaya ve çalışmaya devam edeceğiz. Biz bütçemizin büyük bölümünü eğitime ayırıyoruz. Milli eğitime şimdiye kadar 4 tane okul yaparak devrettik. Okullarımızın tamiratlarını, bahçe düzenleri ve diğer ihtiyaçlarını gidermek için ciddi destek sağladık. Hükümetimiz eğitim alanında diğer bakanlıklara ayrılan bütçeden daha fazlasını ayırıyor” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından okullarında başarılı olup dereceye giren öğrencilere dizüstü bilgisayar hediye edildi. Okullarında dereceye girerek dizüstü bilgisayar alan öğrenciler Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, “Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, çeşitli hediyeler ve destekler vererek, her zaman bizlerin yanında oldu. Bir yıllık emeğimizin karşılığında başkanımız bizi laptop bilgisayar hediye ederek ödüllendirdi. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz” dediler.