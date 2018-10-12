Şahinbey Belediyesinden bir cami daha

Şahinbey Belediyesi vatandaşın ibadetlerini yapabilmeleri için yaptığı camiler zincirine bir yenisini daha ekleyerek Şahinbey İlçesi'nin yeni mahallelerinden olan Çimenli Mahallesi'ne yaptırdığı camiyi vatandaşların hizmetine sundu.

Şahinbey Belediyemiz vatandaşlarına daha kaliteli hizmet sunabilmek için çalışmalarını her alanda sürdürmeye devam ediyor. Çimenli Mahallesi'ne yapılan cami zemin ve asma kat olmak üzere iki kattan oluşurken, cami 450 m2 alan üzerine inşa edildi. Cuma namazı öncesinde Çimenli Mahallesi'nde düzenlenen açılış törenine Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Müftü Vekili Mustafa Deniz, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

"57 Cami inşa ettik

Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, gelecek nesillerin yetişmesinde camilerin çok önemli yeri olduğunu belirleterek, “Rabbim nasip etti Çimenli Mahallemize yaptığımız camimizi tamamladık. Göreve geldikten sonra şimdiye kadar 57 tane camiyi yaparak vatandaşımızın hizmetine sunduk ve şuanda da 39 tanede inşaatı devam eden camimiz var. Buralar Allah'ın evi ve dolaysıyla bizlerinde ibadet yeri. Buralar bizlerin birlik olduğumuz yerler. Vatandaşlarımızın ortak kullanım alanları olan taziye evleri, sosyal tesisler ve camilere elimizden gelen her türlü desteği sağlıyoruz. Şuanda mahalle olan köylerimizin içerisinde dahi park, asfalt ve kilit taşı yapımını tamamladık. Şimdi Cami Sosyal tesisi ve taziye evlerini yapıyoruz. Şuanda inşaat devam eden 50'ye yakın sosyal tesisimiz var. Onlarında ihtiyacını karşıladıktan sonra köyle şehrin arasında bir fark kalmamış oluyor. Eskiden köylerimizde tozdan, çamurdan geçilmezdi. Şimdi ise sadece tarlada toprağa basıyorlar. Bu anlamda belediyelerimiz çok önemli hizmetler yaptı” dedi.

Şahinbey İlçe Müftü Vekili Mustafa Deniz, Çimenli Mahalle sakinlerinin camiyi doldurması gerektiğini belirterek, “Güzel hizmetler her zaman alkışlanır ve teşekkür edilir. Şehir merkezlerinde ve mahalle olan köylerimizde belediyemiz müftülüğümüz ve Diyanet İşleri Başkanlığımızı cami yapımlarında destekliyor. Kendisinden Allah Razı olsun. Bu dönemleri hep özledik ve arzuladık. Devletin her kademesinin halkın içerisinde olması gerekiyor. Bu camimiz nasıl imar edildiyse, mahalle halkımıza da burası bir emanet ve manevi olarak cemaatsiz bırakmamak suretiyle burası taçlanacaktır” dedi.

Çimenli Mahalle Muhtarı Hilmi Şimşek, Çimenli Mahallesi'ne yapılan cami için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve ekibine teşekkür etti.