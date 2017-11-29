Şahinbey Belediyesi’nden bir dev proje daha

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey ilçesine kazandırdığı en önemli projelerden birisi olan Akkent Kongre Merkezi’nin inşaat çalışmalarını inceleyerek, çok amaçlı bir merkezin Gaziantep’e hizmet edeceğini ifade etti.

Dev bir tesis olacak

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yapılan Akkent Kongre Merkezi’nin aynı anda bir çok etkinliğe ev sahipliği yapabileceğini belirterek, “Şahinbey İlçemiz hızla büyüyor, bu büyüme yeni ihtiyaçlarıda beraberinde getiriyor. Bizde bu ihtiyaçları karşılamak için yeni mahalleler kurup, yeni tesisler yapıyoruz. Karataş ve Akkent Mahalleri’nin birleştiği noktada 30 bin metre kare inşaat alanı olan ve 2 bin metre kare alan üzerine inşa edilen, içerisinde bin 600 kişilik kongre merkezi, 3 bin kişilik fuaye salonu, 2 adet 500 kişilik ve 2 adet 300 kişilik salonlardan oluşan büyük bir tesis inşa ediyoruz. Vatandaşlarımız bu merkezin içerisinde nikahlarını kıyarak toplantılar düzenleyebilecekler. İnşaat çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yaklaşık 1 yıl içerisinde tamamlayıp her türlü etkinliğin aynı anda yapılabildiği güzel bir eseri Gaziantep’imize kazandırmak istiyoruz” dedi.