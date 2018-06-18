Şahinbey Belediyesi’nden bir sosyal tesis daha

Şahinbey İlçesi’ndeki mahallelere sosyal tesis yaparak her yaş grubunun faydalanabileceği alanlar oluşturan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bu tesislere bir yenisini daha ekleyerek Yazıcık Sosyal Tesisinin açılışını Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Milletvekili Nejat Koçer, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımları ile gerçekleştirdi.

“İnsan varsa devlet vardır”

Abdulhamit Gül, AK Parti döneminden sonra belediyecilik anlayışının değiştiğini belirterek, "Bizim hükümet ve devlet yönetme anlayışımız insan odaklı bir yönetim anlayışıdır. Eğer insan varsa, devlet vardır. Eğer insan huzurlu ise, devlet huzurludur. Milletin iki yakası bir arada ise, devletin de iki yakası bir aradadır. 1994’te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu ve bu anlayış başladı. Önceleri vatandaşımızın cebinden önce, benim dışarıya borcum var, dediler parayı topladılar, devlet gitti dışarıya borç ödedi, faiz aldı ve faiz ödedi. Önceleri çöpler dağlar gibi olurdu. Hatta o çöpler patlardı ve o patlamada vatandaşlarımız hayatını kaybederdi. İnşallah yapılan projeler ile çarpık kentleşmeyi önleyeceğiz. Ayrıca imar barışı ile su, elektrik, doğalgaz abonesi olamayan ve ruhsat alamayan bütün hemşehrilerimizin sorununu hükümetimiz çözdü" dedi.

“Projeleri takip ediyorum”

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, Şahinbey Belediyesinin yaptığı projeleri yakından takip ettiğini vurgulayarak, "Burası dedelerimizin doğduğu mahalle bizim için önemli bir mahallede belediyemizin yaptığı her yeni proje her yeni yatırım bizi çok yakından ilgilendiriyor. Yazıcık Konakları ve Yazıcık Sosyal Tesisi bu bölgenin çehresini değiştirecek çok önemli projelerdir" ifadelerini kullandı.

“Geçmişi unutmayalım”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise konuşmasında eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farklardan bahsederek, "16 yıl önceyi düşündüğümde bir eski Türkiye bir de yeni Türkiye aklıma geldi. 16 yıl önce tüp ve benzin kuyrukları hastane sıralarında çektiğimiz çileler vardı. O zamanlar vatandaşlarımız isterse açlıktan ölse bile düşünen yoktu. Öyle dul maaşları, sosyal yardımlar, engelliye yardım gibi destekler yoktu. Bir de belediyeleri düşündüm. O zamanlar yol yok, park yok, sosyal tesis yoktu. Belediyelerin kendi işçisinin maaşını verecek durumu da yoktu. İstanbul’da patlayan çöp dağları ve akmayan sular vardı bunları unutmadık. Bugün ise dünyada söz sahibi olan Türkiye’nin varlığını konuşuyoruz. Hükümetimizden aldığımız güç ve destekle bugün bu tesisimizi sizlerin hizmetine açıyoruz. Bu tesisimizin vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.