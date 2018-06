Şahinbey Belediyesi’nden Burç’a dev sosyal tesis

Şahinbey İlçesi’ndeki mahallelere sosyal tesis yaparak her yaş grubunun faydalanabileceği alanlar oluşturan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlubu tesislere bir yenisini daha ekleyerek Burç Sosyal tesisini Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke’nin katılımları ile hizmete açtı.

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti döneminde yeni Türkiye’nin insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla hareket ettiğini belirterek, “Eskiden bir ilaç alabilmek için vatandaşlarımız saatlerce kuyrukta bekliyordu. Bir ameliyat olmak demek bir traktör satmak demekti. Paran yoksa traktörünü sat diyorlardı. Hamdolsun şimdi hiçbir vatandaşımız ilaç kuyruğunda beklemiyor. Öğrencilerimiz okula gittiği an kitapları sırasının üstünde hazır oluyor. AK Parti öncesi vatandaşlara sadece oy veren bir makine olarak bakılırdı. Vatandaşın, memleketin ihtiyaçlarına hiç kimse itibar etmezdi. Hastanelerde sigortası olmayan kişi insan muamelesi görmezdi. Biz memleketimize hizmet etmek için varız. Bugün burada çok güzel bir sosyal tesisin açılışını yapıyoruz. Yol yapıyoruz, hastane yapıyoruz, sosyal tesis yapıyoruz. Bize güvenin, daha fazla hizmet getireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Burç Sosyal Tesisinin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Vatandaşımıza hizmet için varız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 16 yıl önce Milletvekili adayı olduğunda Burç Mahallesi’nde gördüğü sıkıntıların ortadan kalktığını belirterek, “16 yıl önce buraya Milletvekili olarak geldiğimde burada ne yok diye elime not defteri alırdım. En az 15 kalem yazardık. Çünkü hiçbir şey yoktu. Yol yok, su yok, kanalizasyon yok eğer burçta sosyal tesisi yapacağız deseydik her halde hiç kimse inanmazdı. Ama hayaldi gerçek oldu. Özellikle Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ile oldu tüm bunlar. Buradan Mehmet Tahmazoğlu Başkanıma çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Her mahalleye sosyal tesis

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, her mahalleye sosyal tesis yaptıklarını belirterek, “Yerelde belediyeler olarak, merkezde de hükümet olarak vatandaşlarımıza nasıl daha iyi hizmet ulaştırabiliriz çabası içindeyiz. Her mahalle, her semtimize tesis yapmak için şuanda ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Ulaştığımız tesis sayımız 113 ancak 50’ye yakın inşaatı devam eden tesisimiz var. Bu açacağımız tesisimizin arazisi 2 bin 752 metrekare, inşaat alanımız bin 312 metrekare içinde birçok alanda kurslarımız var. Burası ve çevresi için 46 kilometre asfalt çalışması yapıldı. Sosyal tesisimizin içerisinde meslek edindirme kursları, ana sınıfları, bay-bayan taziye evleri ve etüt salonu bulunuyor. Burç mahalle sakinleri ve çocukları sosyal tesisimizden en iyi şekilde faydalanacaklardır” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Şahinbey Belediyesi tarafından yürütülen Caminin Gölgesindeki Gençler Projesi’nde dereceye giren öğrencilere de hediyeleri verildi. Burç Esentepe Mahalle Muhtarı Şaban Ayhan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür plaketi takdiminde bulundu. Program plaketlerin takdiminin ardından protokol üyelerinin Burç Sosyal Tesisini gezmesi ile son buldu.