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Şahinbey Belediyesi'nden Çamlıca Mahalle sakinlerine müjde

Şahinbey Belediyesi tarafından Çamlıca Mahallesi’ne yaptırılan cami ve sosyal tesis inşaatı hızlı bir şekilde yükseliyorGöreve geldiği günden bu yana her semte bir sosyal tesis ve cami yaptırmayı hedefleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Çamlıca Mahallesi’nde yapımı devam eden cami ve sosyal tesis inşaatını inceleyerek bilgi aldı.

Şahinbey Belediyesi tarafından Çamlıca Mahallesi'ne yaptırılan cami ve sosyal tesis inşaatı hızlı bir şekilde yükseliyor


Göreve geldiği günden bu yana her semte bir sosyal tesis ve cami yaptırmayı hedefleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Çamlıca Mahallesi'nde yapımı devam eden cami ve sosyal tesis inşaatını inceleyerek bilgi aldı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ihtiyaç olan her bölgeye cami ve sosyal tesisi yapıldığını belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak mahallelerimizin ihtiyacı olan cami, okul, park ve sosyal tesis inşaatlarımız devam ediyor. Düztepe Çamlık mevkisinde de bir sosyal tesis ve cami ihtiyacımız vardı. Planlamasını, projelendirmesini ve ihalesini yaptık. Şu anda da inşaatımız hızla devam ediyor. Kısa bir süre içerisinde cami ve sosyal tesis inşaatımızı tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Tesisimizin ve camimizin şimdiden mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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