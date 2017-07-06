Şahinbey Belediyesi’nden eğitime destek

Daha önce birçok okulun bahçesini asfaltlayan ve ağaçlandıran Şahinbey Belediyesi, Güneykent Mahallesi’nde bulunan Kocatepe Ortaokulu’nun bahçesini ve çevresini asfaltladı. Şahinbey Belediyesi öğrencilerin eğitimlerini daha sağlıklı bir ortamda yapabilemesi için okulların bahçelerini asfaltlamanın yanında ağaç dikimi kamelyalı bank gibi ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Güneykent mahalle sakinleri yapılan hizmetin çocuklar için çok değerli olduğunu belirterek, "Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çok kısa sürede mahallemizde güzel hizmetler yaptı. Parklarımız, yollarımız, kaldırımlarımız eksiksiz bir şekilde yapıldı. Kendilerine ve ekibine bu başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Başkan Tahmazoğlu, eğitime çok büyük önem veriyor. Çocuklarımızın gittiği okul yolunun asfaltı tahrip olmuştu. Sağ olsun belediye ekipleri gelerek okulumuzun çevresini ve bahçesini asfalt kaplama yaptı. Şimdi çocuklarımız okulla gidip gelmeleri konusunda daha sağlıklı bir ortam oluşmuş oldu" ifadelerini kullandı.