Şahinbey Belediyesinden hafta sonu vergi mesaisi

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediyeler için emlak ve vergi gelirlerinin büyük gelir kaynağı olduğunu belirterek, bu kaynağın yerinde ve zamanında kullanılması için vatandaşların belediyeye olan emlak ve vergi borçlarını ödemeleri gerektiğini, tahsil edilen bu paraların yeniden vatandaşa hizmet olarak geri döndüğünü söyledi.

Ödeme noktaları

Başkan Tahmazoğlu ayrıca, çeşitli sebeplerden dolayı belediye binasına gelemeyen vatandaşların rahat bir şekilde ödeme yapmalarını sağlamak amacıyla belediye binasındaki Mali Hizmet Müdürlüğü haricinde Balıklı Parkı içindeki tahsilat şubesine, Tapu Sicil Müdürlüğündeki belediye irtibat bürosuna, Karataş Semt Pazarı bitişiğindeki vezneye, Vakıfbank’ın tüm şubelerine, Vakıfbank’ın İnternet Şubesine ve belediyemizin resmi internet sayfası olan https://webportal.sahinbey.bel.tr/web/guest/81 linkinden emlak ve vergi borçlarını ödeyebileceklerini belirtti.

Hafta sonu da hizmet verilecek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşlara vergilerini yatırmaları konusunda birçok imkan ve kolaylığın sağlandığına dikkati çekerek, “Belediyemiz vergilerini ödeyecek vatandaşlarımıza, hafta içi mesai saatlerinde belediyeye ait 4 farklı noktada, internet üzerinden ve bankalar aracılığıyla ödeme yapma kolaylığı sağlıyor. Vatandaşlarımız hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında tüm veznelerden ödemelerini yapabilecekler. Ayrıca 26-27 Mayıs Cumartesi ve Pazar günü ise 09.00-16.00 saatleri arasında belediyemiz ana hizmet binasında bulunan veznelerimizden ödeme yapabilecekler” dedi.