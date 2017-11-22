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22 Kasım 2017 15:49

Şahinbey Belediyesi’nden karate turnuvası

Şahinbey Belediyesi sportif faaliyetler çerçevesinde Karate Turnuvası düzenledi.

Şahinbey Belediyesi’nden karate turnuvası

22 Kasım 2017 15:49


Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Karate Federasyonu’nun birlikte düzenlediği İl birinciliği Karate Turnuvası Akkent Spor Salonunda gerçekleştirildi. Şahinbey Belediyesi’nin organizasyonluğunu yaptığı karate turnuvasında, sporun kitlelere yayılması, ilginin artırılması, her yaştaki insanların beden ve ruh sağlığını geliştirmesi, sporcular arasındaki iletişimin güçlenmesi amaçlandı. Kıyasıya mücadele içerisinde geçen turnuvaya 25 sporcu katıldı. Turnuva sonrasında kendi kilolarında dereceye giren sporculara madalyalar ve Şahinbey Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeler verildi.




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