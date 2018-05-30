Şahinbey Belediyesi’nden kardeşlik köprüsü

Şahinbey Belediyesi’nin Siirt Kent Meydanı’nda düzenlediği iftar programına Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, iftar öncesinde Siirt’e gelen Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldi. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Başbakan Binali Yıldırım’a Şahinbey Belediyesi’nin projeleri ile ilgili bilgiler verdi. İftar sonrasında Siirtli vatandaşlara seslenen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bereket yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan’ın tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunarak, "Bizler Ramazan ayı vesilesiyle Gaziantep’te her gün 4 bin vatandaşımıza iftar veriyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak birçok kardeş belediyemiz var ve Siirt’te bu belediyelerimizden birisi. Geçen sene de burada kardeşlik anlamında bir iftar yemeği vermiştik ve çok güzel bir organizasyon olmuştu. Ayrıca iki gün önce yine Gazze’de, Gazzeli kardeşlerimize iftar yemeği verme fırsatımız oldu. Ramazanın kardeşliğine, ruhuna ve manasına uygun bu iftarları düzenleyip, halkımızla iftar açıyoruz. İnşallah bu yardımlar ve sosyal desteklemelerimiz devam edecektir. Rabbim ülkemizi birlik ve beraberlik içinde kıyamete kadar devam ettirsin diyorum" dedi. Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Şahinbey Belediyesi’nin sponsorluğunda iftarda buluşmanın hazını yaşadıklarını belirterek, "Ramazan Ayı içerisinde bugün kardeş Belediyemizin değerli Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Gaziantep’ten Siirtli kardeşlerine iftar vermek üzere geldi. Ben kendisine Siirt’imiz adına teşekkürlerimizi arz etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Şahinbey Belediyesi’nin kardeşlik adına Siirt’te düzenlediği iftar sofrası Şahinbey yazısı şeklinde dizayn edildi. 2 bin kişinin bir araya geldiği iftar sofrasında masalar ve sandalyeler ile Şahinbey yazılırken, Siirtliler hiç tanımadığı binlerce hemşehrileri ile iftar açmanın keyfini yaşadı.