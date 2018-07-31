Şahinbey Belediyesi’nden Mavikent Mahallesi’ne 7 dönümlük park

Şahinbey Belediyesi şehrin griden yeşile dönüşümünü arttırarak sürdürmeye devam ediyor. Mavikent Mahallesi’ne 37 bin 750 metrekare alan üzerine kurulan parkta çocuk oyun alanları ile spor grupları, yürüyüş yolları, futbol ve basketbol sahası da bulunuyor.

Mavikent Mahallesi’ne yeni bir park

Şahinbey Belediyesi tarafından yeni bir yaşam alanı kurularak oluşturulan Mavikent projesine yatırımlar devam ediyor. Mavikent Mahallesine yapılan 37 bin 750 metre karelik parkın yapımı hızla devam ederken parkın 8 bin 900 m2’si yeşil alan olarak ayrıldı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mavikent Mahallesi’ne yapılan parkın vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek, "Şahinbey Belediyesi olarak, özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olabilmesi için yaptığımız proje kapsamında Mavikent Mahallemiz 1,2,3,4 ve 5. Etaplarda 4.788 adet konut yapımı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız şu anda bu evlerde oturuyorlar. Bu nedenle bu bölgede ihtiyaç duyulan sosyal donatı alanlarının ve park yapımları hızla devam ediyor. 37.750 metre kare alan üzerine yaptığımız parkımızın içerisinde oyun gurupları ve spor aletleri bulunuyor. Mavikent Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.