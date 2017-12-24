Şahinbey Belediyesinden Şanlı Destana yakışır kutlama

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Kırkayak Parkında bulunan anıta, Kilis yolu üzerinde bulunan Şehit Şahinbey’in mezarında, Şıh Cami bahçesinde bulunan Şehit Karayılan’nın mezarı başında anma töreni ve Şahinbey Belediyesinde ise ‘Ecdadın İzinde Yürüyüşü’ düzenledi.

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep’in Kurtuluşunun 96. yıl dönümü nedeniyle düzenlediği kutlama etkinlikleri Kırkayak Parkı’nda başladı. Parkın içerisindeki anıta protokol üyeleri tarafından çelenk konuldu. Düzenlenen törene, Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Gaziantep Garnizon ve 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla ile başladı. Öğrenciler kahramanlık ve kurtuluş şiirleri okudu.

Şahinbey anıldı

Kırkayak Parkında düzenlenen törenden sonra Kilis yolu üzerinde bulunan Şahinbey’in mezarında devam eden kutlamada, Şahinbey’in mezarına buket konulmasının ardından öğrenciler tarafından kahramanlık şiirleri okundu. Okunan şiirlerin ardından programa katılan Şahinbey İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu tarafından 6 bin 317 şehit için dua okundu.

Karayılan unutulmadı

Şahinbey Anıtında düzenlenen törenin ardından Gaziantep’in Kurtuluş mücadelesinde kahramanlık destanı yazan Karayılan lakaplı Molla Mehmet’in Şıh Cami içerisinde bulunan mezarı ziyaret edilerek dualar okundu. Daha sonra Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Mili Mücadele Müzesi yanında bulunan Şehitlik Parkı içerisinde açılan resim sergisi gezildi.

Düzenlenen törenler sonrasında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahamzoğlu tarafından organize edilen ‘Ecdadın İzinde Yürüyüşü’ düzenlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüş Şehitlik Parkında başlayarak, Şehitler Caddesi ve Gaziler Caddesi istikametinde devam ederek Balıklı Parkında son buldu. Balıklı Parkında protokol üyeleri ile bir araya gelen vatandaşlar Şahinbey İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu ile birlikte şehitler için dua okudular.

Balıklı Parkında vatandaşlarla bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahamzoğlu, bu vatanın kolay kazanılmadığını belirterek, “96 yıl önce ecdadımız Gaziantep’i işgal için gelen önce İngilizler sonra Fransız kuvvetlerine karşı şanlı bir direniş sergilediler. Halkımız kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle tüm şehir ahalisi olarak düşman kuvvetlerine karşı milli bir duruş sergiledi ve şehrin üçte birini şehit verdik. Bu mücadele sonrasında Gazilik unvanı alındı. Dünya’da bu unvanla anılan tek şehir Gaziantep’tir. Ecdadımıza binlerce kez teşekkür ediyoruz. Gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmetle minnetle ve saygıyla anıyoruz. O günden bugüne kadar yine binlerce şehit verdik ve vermeye devam ediyoruz. Vatan topraklarını korumak kollamak, kolay bir şey değil. 15 Temmuz örneğinde olduğu gibi ülkemizi bölmeye, parçalamaya kalkanlara karşı milletimiz birlik ve beraberlik içerisinde dik durarak tehlikeyi savuşturdu. Bundan sorada uzanacak elleri kırmaya devam edeceğiz. Bu bayrak ve ezan altında ebediyete kadar yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Törende konuşan Şehit Aileleri Dernek Başkanı Hamza Bayındır, şehit babası olmaktan gurur duyduğunu belirterek, “Kimsenin bizleri bölmeye gücü yetmeyecek, ve vatanımızda kimse bir karış toprak dahi alamayacaktır” diye konuştu.