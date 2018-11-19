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Şahinbey Belediyesinden şehidine vefa

Şahinbey Belediyesi tarafından Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Süngütepe Üs Bölgesi’ndeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Er Samet Kaymakçı için mevlit okutularak, sosyal tesise ismi verildi.

Şahinbey Belediyesi tarafından Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Süngütepe Üs Bölgesi'ndeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Er Samet Kaymakçı için mevlit okutularak, sosyal tesise ismi verildi.


Gaziantep Şahinbey İlçe Belediyesi tarafından, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Süngütepe Üs Bölgesi'nde, mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Er Samet Kaymakçı için mevlit okutuldu. Şahinbey Belediyesi tarafından yeni yapılan ve aynı zamanda Şehit Samet Kaymakçı ismi verilen Sosyal tesiste okutulan mevlide Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehit Kaymakçı'nın babası Vakkas Kaymakçı, şehidin annesi Zeynep Kaymakçı, Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt, çok sayıda vatandaş ve askerler katıldı.


Duygusal anlar yaşandı


Okutulan duanın ardından gözyaşlarını tutamayan ve birbirlerine sarılarak ağlayan şehidin anne ve babasını Vali Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin teselli etti.


Okutulan mevlidin ardından Şahinbey Belediyesi tarafından vatandaşlara kuran-ı Kerim hediye edildi.

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