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29 Temmuz 2018 13:39

Şahinbey Belediyesi’nden Şenyurt Mahallesi’ne sosyal tesis

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şenyurt Mahallesi’ne inşa edilen sosyal tesis ve taziye evinin yapımıyla ilgili incelemelerde bulundu.

Şahinbey Belediyesi’nden Şenyurt Mahallesi’ne sosyal tesis

29 Temmuz 2018 13:39


Her mahalleye bir sosyal tesis ve taziye evi yaptırmayı hedefleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şenyurt Mahallesi’ne yapılan sosyal tesis çalışmalarını ekibiyle birlikte yerinde inceledi.



Mahallemize hizmet verecek


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek bir sosyal tesis ve taziye evi inşa ettiklerini belirterek, “Her mahallemize bir sosyal tesis projemiz kapsamında Şenyurt Mahallemize de sosyal tesis ve taziye evi inşaatımız başladı. Burada boş alan olmadığı için şimdiye kadar sosyal tesisimizi yapamamıştık. Buradaki evleri kamulaştırıp yıkarak, onun yerine sosyal tesis ve taziye evi inşa ediyoruz. Çok yakın zamanda tesisimizi bitirip Şenyurt Mahalle sakinlerinin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Sosyal tesisimizin Şenyurt Mahallemize ve Şahinbey’imize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Başkanımız bizi kırmadı


Şenyurt Mahalle MuhtarıŞükrü Eriş, mahalle sakinlerinin sosyal tesisi ve taziye evi isteğini geri çevirmediği için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ettiğini belirterek, “Şenyurt Mahallemiz için çok önemli bir projeye imza atılıyor. Benim için böyle bir projenin hayata geçirilmesi gurur verici bir olay. Başta Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.




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