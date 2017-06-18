Şahinbey Belediyesinden Siirt’e gönül köprüsü

Yaptığı hizmetlerle Gaziantep’te vatandaşın gönlünde taht kuran, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Siirtlilerinde gönlünü fethetti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığının yürüttüğü, "Gaziantep-Siirt Gönül Köprüsü Kardeşlik Projesi" kapsamında Siirt’te düzenlenen iftar programına katıldı. Şahinbey Belediyesinin kardeşi olan Siirt Belediyesi ile birlikte düzenlenen programa Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti İl İlçe teşkilatları ve meclis üyeleri katıldı.

Huzur ve barış olsun

Düzenlenen organizasyonun önemine vurgu yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bu gün sizlerle bizleri bir araya getiren, Gaziantep-Siirt Gönül Köprüsü Kardeşlik Projesi’ni organize eden, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Fatih Şahin’e, Siir İl Başkanımıza, Siirt Belediye Başkanımıza ve Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na ve emeği geçen herkese gönülden şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Hamdolsun bugün Siirt’imizde güven ve huzur içerisinde Ramazan orucunu tutuyoruz. Gönlümüz arzu ediyor ki sadece Siirt ve Türkiye’mizin 81 ilinde değil Müslümanların yaşadığı bütün coğrafyalarda insanların olduğu her yerde huzur, barış, güven ve istikrar olsun. İnsanlar gönül rahatlığıyla işlerini gördükleri gibi, hayatlarını idame ettirdikleri gibi ibadetlerini de dualarını da yapa bilsinler” dedi.

"Kardeşliği önemsiyoruz"

AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep ve Siirt kardeşliğinin önemine dikkati çekere, “Dillerin kaynaşma vesilesi olduğu inancıyla bir e beraber olarak yaşadığımız güzel şehrimiz Siirt’teyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Liderliğinde AK Parti hükümetleri Siirt’imize çok büyük hizmetler yaptı. Birliği, beraberliği ve kardeşliği Siirt’te, bölgemizde ve ülkemizde daim kılmak üzere projeler, politikalar ve programlar uygulandı. Hamdolsun bunun meyvelerini hep birlikte görüyoruz. Bu gün burada Gaziantep Siirt kardeşliğini görüyoruz. Genel Merkezimiz sivil toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu bir etkinlikle Şahinbey Belediyemizin yapmış olduğu çok güzel kardeşlik örneğini görüyoruz. Bundan dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na AK Parti Şahinbey İlçe teşkilatı, kadın kolları, meclis üyelerimize ve bütün Gaziantep’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Kardeşliğimiz güçleniyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, geçen yıl çok önemli bir proje başlattıklarını belirterek “Ramazan demek sadece aç kalmak demek değildir. Ramazan demek aynı zamanda sabır ve kardeşlik demektir. Geçen yıl Gönül köprüsü Projesi’ni hayata geçirdik. Köprü illerimiz, kardeş illerimizle birlikte, kardeşliğimizi daha da güçlendirmek için çeşitli etkinliklerde bulunuyorlar. Ben bu vesileyle Siirt’in kardeş şehri olan, Gaziantep teşkilatımıza, Gaziantep Büyükşehir ve Şahinbey Belediyemize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Şahinbey belediyesi kendini kanıtlamıştır

Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Ramazan sofrasının Siirt’te ilk kez kurulduğunu belirterek, “Belediye Başkan Vekilimizin göreve başladığı günden itibaren, ortaya koyduğu güzel faaliyetlerden bir tanesi, bu oldu. Kendi görev alanında yaptığı çalışmalarla, güzelliğini, iyiliğini, liyakatini kanıtlamış olan Şahinbey Belediyesi ile Siirt arasında tesis edikmiş olan bu kardeşlik köprüsü bu gün meyvelerini topluyor. Bölgenin en büyük çocuk oyun parkının da Siirt’te kazandırılmış olmasından dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Onları şehrimizde ağırlamaktan büyük bir onur ve guru duyuyorum” dedi.

"Biz Siirt’i çok seviyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Siirt’le birlikte çalışarak bölgenin kalkınmasını sağlayacaklarını belirterek, “Siirt Belediyesi ve Gaziantep Şahinbey Belediyesi kardeş belediyedir. Genel Merkezimize bizi kardeş belediye yaptığı için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Başkanımız Binali Yıldırım’a ve AK Parti Genel Merkez yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Yaklaşık 7 ay önce bu görevi aldıktan sonra ekibimizle birlikte sürekli buralardayız. Başkan Yardımcımız, müdür arkadaşlarımız ve ekibimiz mali ve teknik destek konusunda sürekli buradalar. Biz Siirt’i gerçekten çok seviyoruz. Siirt ile birlikte çalışarak, birlikte kalkınıp bölgemizi tamamen ayağa kaldırmak gerçekten çok önemli. Buraya gelirken Gaziantep’ten bizimle birlikte AK Parti İl Başkanımız, kadın kolları başkanımız, meclis üyelerimiz ve AK Parti yönetim kurulu üyelerimizde bizleri yalnız bırakmadılar. Gelemeyenlerinde selamlarını ve sevgilerini getirdik. Allah hepinizden razı olsun, bu gönül köprümüzü, birliğimizi, beraberliğimizi kıyamete kadar devam ettirsin. Hepinizin Ramazan Ayı’nı, yaklaşan Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramı’nı yürekten kutluyorum” dedi.

Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Siirt ile Gaziantep arasında kurulan gönül köprüsünün bölge açısından önemi vurgu yaparak, “Ramazan ayı boyunca Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Ramazan Ayı’nın başından bu yana büyük ve coşkulu kalabalıklarla iftarımızı açıp, huzur iklimimizi ve Siirt’imizin manevi atmosferini her yana ve her tarafa ilan etmeye çalıştık. Sayın bakanım sizin ve kıymetli misafirlerimizin de teşrifiyle bu meydanda coşkumuz ve kalabalığımız daha da arttı. Gaziantep’ten Siirt’e kurulan Gönül köprüsüyle doğal kardeş olan bu iki şehrimiz bir birine daha da kenetlendi. Bu vesileyle kardeşlik projelerini faaliyete geçiren hükümetimize şükranlarımı arz ediyor, emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Yaklaşık 7 aydır Siirt’imize tecrübe, personel ve iş desteği veren, bugünde aşını ekmeğini bizimle paylaşan Şahinbey Belediyesi’ne teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.