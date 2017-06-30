Şahinbey Belediyesi’nden vatandaşlara hizmet

7020 sayılı kanun gereği bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamında, Şahinbey Belediyesine gelerek Emlak, Çevre ve Temizlik, İlan ve Reklam Vergi borcunu yapılandırmak isteyen vatandaşlara, Şahinbey Belediyesi’nin güler yüzlü hizmetinin yanında ikramlarda da bulunuldu. Yapılandırmanın son gününde Şahinbey Belediyesi personelleri öğle arasında da vatandaşları mağdur etmeyerek, yapılandırmayı sürdürdü.

Hizmetlerden memnunuz

Vergi borçlarını yapılandırmak için Şahinbey Belediyesi hizmet binasına gelen vatandaşlar, hava sıcaklığının verdiği bunaltıcı havanın stresini kendilerine ikram edilen kek ve meyve suyu ile attı.

Vatandaşlar verilen hizmet karşısında memnun olduklarını belirterek, “Mehmet Tahmazoğlu’nun genel anlamdaki başarılı hizmetleri, bizleri oldukça memnun ediyor. Vergi borcunu yapılandırmak için Şahinbey Belediyesi’ne geldik. Tüm çalışanlar bizlerle yakından ilgileniyor. Bunun yanında, meyve suyu ve kek ikramı da yapıldı. Sıcakların oldukça yoğun olduğu şu günlerde yapılan bu ikramlar Şahinbey Belediyesi’ne yakışır bir hizmet anlayışını ortaya koydu. Başkan Mehmet Tahmazoğlu ve ekibine teşekkür ediyoruz” diye konuştular.