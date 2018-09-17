Şahinbey Belediyesi'nin çevre duyarlılığı

Şahinbey Belediyesi, 15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü'nde atık toplama etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında çevre bilinci oluşturmak amacıyla Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Birol Ülger ve kurum müdürleri Mütercim Asım Caddesi'ni temizledi. Yapılan temizlik etkinliği sırasında Geri Dönüşüm Hayat Değiştirir, Çöpünü Çöpe At, En Güzel Temizlik Kirletmemektir, Gelecek Dönüşümde Dönüşüm Şahinbey'de şeklinde pankartlarla temiz bir çevre için mesajlar verildi.

“Temiz bir Şahinbey için el ele verelim”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak çevre bilinci oluşturmak için çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak bölgemizde 7/24 çöp toplanmakta ve sokaklarımız personellerimiz tarafından süpürülmektedir. Her vatandaşımız elindeki atığını çöpe attığı takdirde cadde ve sokaklarımız temiz kalacaktır. Temizlik imandan gelir sözünü unutmayarak çevremizi temiz tutup daha güzel ve yaşanılabilir bir Şahinbey için mücadele etmeliyiz. En güzel temizliğin kirletmemek olduğunu gelecek nesillerimize anlatıp temiz Şahinbey, temiz Gaziantep, temiz Türkiye ve temiz bir Dünya bırakmalıyız. 15 Eylül Dünya Çöp toplama gününde Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak Gaziler caddemizde farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladığımız pankartlarla yere atılan atıkları vatandaşlarımız, esnaf ve zabıtalarımız ile birlikte topladık. Şahincan karakterimiz ile birlikte En güzel temizlik kirletmemektir, Çöpünü çöpe at, Geri dönüştür hayatı değiştir, Daha temiz bir Şahinbey için el ele, Gelecek dönüşümde dönüşüm Şahinbey'de pankartlarımızla geri dönüşüm ve sokakların temizliği noktasında farkındalık oluşturduk” dedi.

“Çevremizi temiz tutalım”

Gaziler Caddesi'nde vatandaşlarla birlikte temizlik etkinliğine katılan Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Birol Ülger, daha temiz bir çevreye sahip olmak için herkesin daha duyarlı olması gerektiğini söyleyerek, “15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü'nde Şahinbey Belediyesi olarak çöp toplama etkinliği düzenledik. İnsanların sadece böyle özel günlerde çöp toplamalarını değil, çevrelerini kirletmemelerini istiyoruz. İnsanlarımız çöplerini her yere atmaz ise çevremizde temiz kalır ve daha temiz bir ilçeye ve şehre sahip oluruz” diye konuştu.