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30 Temmuz 2018 16:14

Şahinbey Belediyesi’nin osmanlıca kursuna yoğun ilgi

Şahinbey Belediyesi 10 sosyal tesiste toplamda 2 bin 167 öğrenciye Osmanlıca eğitimi vererek, önemli bir eğitim ve kültür projesini hayata geçirdi.

Şahinbey Belediyesi’nin osmanlıca kursuna yoğun ilgi

30 Temmuz 2018 16:14


Şahinbey Belediyesi’ne bağlı 10 sosyal tesiste toplamda 2 bin 167 öğrenciye Osmanlıca eğitimi veriliyor. Sosyal Tesislerde ve Gençlik Merkezlerinde birçok önemli kurslar düzenleyen Şahinbey Belediyesi Osmanlıca dersi ile önemli kurslarına bir halka daha eklemiş oldu. Şahinbey Belediyesi ayrıca kursiyerlere 3 ayrı kitaptan oluşan setten, toplamda 3 bin adet Osmanlıca kitabı dağıtarak eğitimlerine katkıda bulundu.


Birçok branşta kurslar veriyoruz


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal tesislerde Osmanlıca Kursu eğitiminin verilmeye başlandığını belirterek, “Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için Sosyal Tesislerimizde ve Gençlik Merkezlerimizde birçok dalda kurslar ve eğitimler veriyoruz. Bu eğitim halkasına bir yenisini daha ekleyerek 10 sosyal tesisimiz de 2.167 öğrenciye Osmanlıca dil kursu vermeye başladık. Öğrencilerimiz böylece ecdadımızın kullandığı dili öğrenmiş oluyorlar ve kendilerini geliştiriyorlar” dedi.



Kısa sürede öğreniyoruz


Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Osmanlıca Dil Kursu’na katılan öğrenciler ise, “Osmanlıca ilk başlarda zor gibi geliyordu ancak iki hafta gibi kısa bir sürede okumayı söktük ve yazma çalışmalarına başladık. Kısa bir süre içerisinde yazı yazmayı da öğreneceğiz. Atalarımızın kullanmış olduğu dili öğrenmek bizleri oldukça mutlu ediyor. Bu anlamda bizlere bu imkanı sunan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyoruz” diye konuştular.




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