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28 Haziran 2017 16:24

Şahinbey Belediyesinin parkları doldu taştı

Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar Şahinbey Belediyesince yapılan parklara akın etti.

Şahinbey Belediyesinin parkları doldu taştı

28 Haziran 2017 16:24


Bayram Tatilinde artan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye’nin en büyük Parkı Yeşilvadi Parkı, Karataş Şahinbey Parkı, Şelale Park gibi parklara akın ettiler.


Tam donanımlı parklara gelen Gaziantepliler, çocuklarını oyun parklarında doyasıya eğlendirirken, aileler de güneşli bayram tatilinin keyfini çıkardı. Parklara akın eden vatandaşlar, havanın güzel olduğunu, bu güzelliği de parklarda değerlendirdiklerini belirterek, “Şahinbey Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Hizmetlerinden oldukça memnunuz. Türkiye’nin en büyük parkı Yeşilvadi Parkı, Şahinbey Parkı, Şelale Park gibi parkların yanı sıra her semte bir park bulunuyor. Parklara gelen insanlar hem çocuklarını eğlendiriyor hem de kendileri eğleniyor.


’’Park sayısını 559’a çıkardık’’


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu göreve geldiğinde 107 olan park sayısını 599’a çıkardıklarını belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak yeşil alanları ve parkları çok önemsiyoruz. Göreve geldiğimiz günden buyana 452 adet park yaparak, yeşil alan miktarı arttırdık. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz hizmet binasında bulunan yaklaşık 2 bin 500 metrekare alana sahip seramızda yapmış olduğumuz yazlık,kışlık ve mevsimlik üretimlerle parkları ve refüjleri çiçeklerle renklendiriyoruz. Her yıl dağıttığımız çeşitli fidanlarla, her vatandaşın bir dikili ağacı olmuş oluyor” diye konuştu.




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