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30 Haziran 2017 16:40

Şahinbey Belediyesi’nin sahadaki elleri önlük dağıttı

Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Halkla İlişkiler ekibi Şahinbey İlçesinde, evleri ve iş yerlerini ziyaret edip mutfak önlüğü dağıttı.

Şahinbey Belediyesi’nin sahadaki elleri önlük dağıttı

30 Haziran 2017 16:40


Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Halkla ilişkiler ekibi vatandaşla belediye arasında köprü olma görevini sürdürmeye devam ediyor. Hastanelerdeki hastaları, huzur evindeki yaşlıları mahallelerdeki vatandaşları ziyaret eden halkla ilişkiler ekibi, ziyaretleri sırasında da hediyeler vererek vatandaşla güçlü bir iletişim kuruyorlar. Son olarak vatandaşa ve esnafa mutfak önlüğü hediye eden Şahinbey Belediyesi Halkla İlişkiler ekibi çalışmalarını sürdürüyor.


“Daha önce böyle hizmet görmedik”


Belediye çalışanlarının ziyaretinden oldukça mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, "Hiç ummadığımız zamanda bizleri ziyaret ettiniz. Sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Daha önceki belediyelerde böyle bir hizmet görmemiştik. Bırakın bizi ziyarete etmelerini, biz gittiğimizde dahi onlara ulaşamıyorduk. Şimdi ise hem belediye çalışanlarına hem de başkana çok rahat ulaşa biliyoruz. Allah hem Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’ndan razı olsun" dedi.




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