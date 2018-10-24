Şahinbey belediyesi'nin sıfır atık çadırı yoğun ilgi görüyor

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi'nde” kapsamında Şahinbey Belediyesi okullarda Sıfır Atık Toplama Noktası çadırı kurdu. Öğrencilerin geri dönüşüm hakkında bilgilendirilmesi ve ülke ekonomisine katkıda bulunulması için okullarda başlattığı Şahinbey Belediyesi Sıfır Atık Toplama Noktası çadırlarında öğrenciler bilgilendirilirken, getirdikleri geri dönüşüm atıkları da çadırda biriktirilerek, geri dönüşüm tesislerine götürülüyor. Öğrenciler evlerinden getirdikleri atıklar karşılığında çeşitli hediyelerle ödüllendiriliyor

Geri dönüşüm okullarda

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sıfır atık projesinde önemli aşamalar kat ettiklerini belirterek, “Şahinbey de Sıfır Atığı Evlerde Başlattık. Bölgemizde belirlediğimiz okullarda öğrencilerin evlerde topladığı ambalaj atıklarını belirlenen günde okular da kurduğumuz Sıfır Atık Toplama Noktamıza getirmelerini sağladık. Atık getiren öğrencilere çeşitli hediyeler vererek onların bu projeyi sevmesini sağladık. Bu sayede sıfır atık projesini evlerde başlattık. Atığın ilk çıkış noktası olan evlerden toplayarak aileleri de bu işin içine dahil ederek sıfır atığı tüm bireylere yayıyoruz” diye konuştu.