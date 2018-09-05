Şahinbey Belediyesi’nin YKS başarısı

065 öğrencinin 855’i üniversitelerin lisans ve ön lisans bölümlerine yerleşerek, üniversite yerleştirmelerinde yüzde 80.28’lik başarı gösterdiler.

Sosyal tesislerinde ve gençlik merkezlerinde öğrencilere her kademede destek kursları veren Şahinbey Belediyesi, ücretsiz kitap dağıtımları, birebir ders anlatımları, ve motivasyon seminerleri ile sınava hazırlanan öğrencilere tam donanımlı eğitim imkanı sunuyor. Eğitime destek kurslarından bu yıl YKS hazırlık kurslarında eğitim alan 1.065 öğrencinin 855’i üniversitelerin lisans ve ön lisans bölümlerine yerleşerek, üniversite yerleştirmelerinde yüzde 80.28’lik başarı sağlandı. Üniversiteye yerleşen 855 öğrencinin 5’i Tıp Fakültesi, 12’si Hukuk Fakültesi, 2’si Diş Hekimliği, 5’i Eczacılık Fakültesi, 2’i Veteriner Fakültesi, 82’si Eğitim Fakültesi, 50’si Mühendislik-Mimarlık Fakültelerine, 57’si İlahiyat Fakültesi, 88’i Fen-Edebiyat Fakültesi, 91’i İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 22’si PMYO- BESYO, 41’i Hemşirelik-Sağlık Fakültesi, 78’i Sağlık M.Y.O’ya, 277’si Meslek Yüksek Okullarına ve 43’ü Açık Öğretim Fakültesine yerleşti.

"Öğrencilerimizi kutluyorum"

Şahinbey Belediyesi’nin eğitime her alanda destek verdiğini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Sosyal tesislerimizde ve gençlik merkezlerimizde birçok öğrencimize ücretsiz kurs veriyoruz. YKS hazırlık kurslarında eğitim alan 1.065 öğrencinin 855’i üniversitelerin lisans ve ön lisans bölümlerine yerleşerek, üniversite yerleştirmelerinde yüzde 80.28’lik’lik başarı sağladık. Şahinbey Belediyesi olarak, Asım’ın Nesli’ni yetiştirmeye çalışıyoruz. Geleceğin Türkiye’sini şekillendirecek gençlerimizin, eğitimine katkıda bulunuyoruz. Öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutlarken öğretmenlerimizi, velilerimizi, idarecilerimizi ve emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Ücretsiz eğitim alıp başarı sağladılar"

Şahinbey Belediyesi’nin sosyal tesislerine gelerek eğitim alan öğrenciler, "Şahinbey Belediyesi’nin Gençlik Merkezleri’nde ücretsiz eğitim alarak, başarı sağladık. Sınav süresi boyunca hocalarımız gerek testler gerekse deneme sınavları düzenleyerek her zaman bize destek oldular. Bu süre boyunca hocalarımıza ve bize bu imkanı sağlayan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz” dediler.