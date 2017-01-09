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09 Ocak 2017 15:33

Şahinbey doğaya dokundu

Şahinbey doğaya dokundu

09 Ocak 2017 15:33

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 7.5 yılda 536 park yaparak Şahinbey’i yaşanılabilir bir ilçe haline getirdi.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, son 7.5 yılda yeşil alan sayısını 7 kattan fazla arttırdıklarını belirtti.
Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak yeşil alanları ve parkları çok önemsiyoruz. Göreve geldiğimiz günden buyana 536 adet park yaparak, yeşil alan miktarımız 4 milyon 073 bin 516 metrekareye çıkardık. 30 dönüm alan içerisinde hizmet veren Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz hizmet binasında bulunan yaklaşık 2 bin 500 metrekare alana sahip seramızda yapmış olduğumuz kışlık ve yazlık mevsimlik üretimlerinde 2014 yılından bu yana 3 milyon 858 bin adet mevsimlik çiçek ürettik. Üretilen bu çiçekler parklarımıza ve refüjlerimize dikerek Şahinbey’i çiçek bahçesine çevirdik.2016 yılında orman alanları dahil yeşil alan miktarımız 11 milyon 563 bin 516 metrekare çıkarttı. Yine geldiğimiz günden buyana Kişi Başına Düşen Yeşil Alan miktarını 2016 Yılı İtibariyle 13,28 metrekare çıkarttık. Sadece 2016 yılında yapmış olduğumuz park ve ağaçlandırma çalışmalarında, 212 bin 995 adet ağaç, çalı dikimi yaptık. Sadece ağaç dikimi değil Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz bahçesinde yaklaşık bin 500 metrekare alanda rulo çim üretimi yapmaktayız. Tabi önemli olan dikmek değil yaşatmaktır. Bu alanlara sahip çıkmaları yönünde çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza güveniyoruz. Çocuklarımızı sokağa değil, yeşile özendirmeliyiz. Ayrıca piknik alanlarında vatandaşlarımızın daha dikkatli olmasını rica ediyorum. Evlerini nasıl temiz tutuyorlarsa yeşil alanlarımızda öyle temiz tutmaları gerekiyor" dedi.



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