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14 Haziran 2018 16:41

Şahinbey gülsuyu ile yıkanıyor

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki ana caddeleri ve camileri gül suyu ile yıkadı.

Şahinbey gülsuyu ile yıkanıyor

14 Haziran 2018 16:41


Şahinbey Belediyesi Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların caddelerde ve camilerde güzel kokulu bir ortamda bulunup, ibadetlerini yapabilmeleri için gül suyu ile yıkayarak hazır hale getirdi.


“Herşey vatandaşımız için”


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için çalıştıklarını belirterek, “Temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz rutin temizliğin yanında bayram öncesi yıkama araçlarına gül suyu ilave ederek ilçemizdeki ana caddeleri ve cami çevrelerini gül suyu ile yıkayıp temizliğini sağlıyor. İlçe genelindeki bütün camilerimiz düzenli olarak temizlenerek vatandaşlarımıza nezih bir ibadet ortamı sunuyoruz. Ramazan ayı boyunca cami temizliklerimiz hız kazanarak devam etti. Yıkama araçlarımız her gün düzenli olarak ana caddelerimizi ve kaldırımlarımızı yıkamaktadır. Bu uygulamaya ek olarak yıkama araçlarımıza gül suyu koyarak yolların ve çevremizin güzel kokmasını sağlıyoruz. Böylelikle vatandaşlarımız Ramazan Bayramına temiz ve güzel kokulu bir ortamda girmiş olacak” dedi.




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