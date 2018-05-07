Şahinbey kan bağışında yeni rekor peşinde

Kan bağışı kampanyasında en fazla kan bağışının yanı sıra, en fazla katılımcı ve en fazla kadın katılımcı rekorunu da kırmak isteyen Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Demokrasi Meydanı’nda kan bağışı kampanyası düzenledi. Kampanya sabah saatlerinde başlarken vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Şahinbey Belediyesinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği kan bağışı kampanyasının saat 21.30’a kadar devam edeceği öğrenildi. Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi ve Türk Kızılayı tarafından Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen kan bağış kampanyası, adeta şölene dönüştü. Sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelen Gaziantepliler, kan bağışına destekte bulunmak için birbirleriyle yarıştı. Kızılay’ın doktor ve hemşirelerden oluşan ekipleri ise özverili çalışmalarıyla kan bağışına katılan vatandaşlardan tam not aldı.

"Türkiye rekorunu yeniden kırmak istiyoruz“

Konuyla ilgili açıklama yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kan bağışında tekrar Türkiye rekorunu kırmak istediklerini söyledi. Tahmazoğlu, "Geleneksel hale getirdiğimiz kan bağışının 9.’sunu gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız bu kampanya ile vatandaşlarımızı kan bağışına teşvik ediyoruz. Böylelikle hem kan veren vatandaşlarımızın kanı tazelenmiş oluyor. Ve daha sağlıklı hale geliyor. Aynı zamanda ihtiyacı olan vatandaşlarımız kanını temin ediyor. Şimdiye kadar 9 yıldır yapmış olduğumuz bu kampanyada 12 bin 60 ünite kan bağışını Kızılayımıza ve milletimize kazandırdık. Bugün kan bağışı yapmamızın ayrı bir önemi var. Çünkü bir hafta sonra Ramazan ayı başlıyor. Ramazan ayında kan bağışları azaldığı için Kızılay bugün alacağı kanı en azından Ramazan ayı süresince kullanmış olacaklar. 40 bin ünite kanı temin ederek bugün yeniden Türkiye rekorunu kırmak istiyoruz" diye konuştu.