Şahinbey Kongre Merkezi hızla tamamlanıyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Akkent Mahallesi'ne yapılan Şahinbey Kongre Merkezi'nin inşaat çalışmalarını AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan ve Derya Bakbak ile birlikte inceledi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, en önemli projelerinden olan Şahinbey Kongre Merkezi'nin inşaat çalışmalarını AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak ve Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılanile birlikte inceleyerek, kongre merkezi ile ilgili bilgiler verdi.

25 Aralık'ta açılması hedefleniyor

AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak ve Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan'ın büyük beğenisini kazanan Şahinbey Kongre Merkezi'nin 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluş Günü kutlamalarında hizmete açılması hedefleniyor.

Gaziantep'in ve Bölgenin en önemli kongre merkezlerinden birisi olacak olan Şahinbey Kongre Merkezi'nde 1.600 kişilik büyük salon, 1 adet 450 kişilik salon, 1 adet çok amaçlı salon, 1 adet blackbox salon, 2 adet toplantı salonu, 2 adet küçük salon, 2 adet küçük nikah salonu, kafeterya, 3.000 metrekare büyüklüğünde fuaye salonu bulunacak. Ayrıca düzenlenen etkinliklerde park sorunu yaşanmaması için 2 katlı otopark olacak.